Argentina: aumentato il livello di sicurezza per rischio attentati dopo arresto sospetti iraniani

- Le autorità argentine hanno aumentato il livello di allerta della sicurezza nazionale in materia di terrorismo dopo l'arresto di due cittadini, di presunta cittadinanza iraniana, entrati in Argentina con passaporti israeliani rubati. La decisione è stata presa in vista anche dell'evento ufficiale che si terrà oggi per la commemorazione dell'attentato all'ambasciata di Israele del 17 marzo del 1992. Il protocollo vigente prevede l'istituzione di un comando unificato ed un maggior grado di prevenzione e spiegamento di forze in punti specifici, soprattutto nelle adiacenze dell'evento ufficiale che ricorda l'esplosione in cui morirono 22 persone. Mentre non è stata ancora verificata la vera identità dei sospetti, segnala il quotidiano "La Nacion", l'inchiesta ha evidenziato ad ogni modo il possesso di altri due passaporti falsi oltre a quelli usati per l'ingresso in Argentina, e il loro spostamento in diversi alberghi della capitale nei giorni precedenti l'arresto. (segue) (Abu)