Argentina: aumentato il livello di sicurezza per rischio attentati dopo arresto sospetti iraniani (2)

- La prossimità dell'anniversario dell'attentato all'ambasciata di Israele ha messo in allerta le autorità sullo scopo della presenza nel paese dei due sospetti e la giustizia argentina porta avanti in questo senso un'indagine per possibile attività terroristica. I due erano entrati nel paese il 12 marzo con un volo Air europa proveniente dalla Spagna. Sajjad Samiel Naserani di 27 anni, si era presentato con un passaporto falso recante il nome di Netanel Toledano mentre Mashoreh Sabzali, 30 anni, si era spacciata per Rivka Toledano. Le autorità migratorie hanno verificato che i passaporti erano compresi nella lista di documenti rubati denunciata dalle autorità israeliane. (segue) (Abu)