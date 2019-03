Argentina: aumentato il livello di sicurezza per rischio attentati dopo arresto sospetti iraniani (3)

- La coincidenza con l'attentato "aumenta indubbiamente il livello di allarme ed è per questo che che ritengo imprescindibile allestire tutte le misure di sicurezza e prevenzione", ha scritto il giudice Luis Rodriguez nel documento trasmesso al ministero della Sicurezza. L'attentato del 1992, per il quale non sono ancora state emesse condanne, viene messo spesso in relazione con quello che colpì la sede della Associazione mutalistica israelo argentina (Amia) a Buenos Aires, che nel luglio del 1994 costò la vita a 85 persone. Un caso di cui si sospettano responsabilità del gruppo sirio-libanese Hezbolah e dell'Iran, e i cui sviluppi giudiziari continuano a produrre conseguenze anche sulla politica argentina. (Abu)