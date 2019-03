Napoli: domani al ridotto del Mercadante in scena "I kiwi di Napoli" di Philipp Löhle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani a domenica 24 marzo, al ridotto del Teatro Mercadante di Napoli andrà in scena lo spettacolo “I Kiwi di Napoli” del drammaturgo tedesco Philipp Löhle, per la regia di Carlo Geltrude, ex allievo della Scuola di Teatro dello Stabile di Napoli, nella traduzione di Maria Carmen Morese e Anita Schnierle. Il progetto è stato finanziato dai fondi speciali Kultur&Entwicklung del Goethe-Institut e Fondazione culturale franco-tedesca ed è nato nell’ambito di Cities on the Edge, progetto realizzato dal Goethe-Institut di Napoli e Marsiglia, che coinvolge dieci realtà artistiche che svolgono attività in aree definite marginali o di disagio. In scena, gli attori della compagnia under 30 del ntS’, Vincenzo Antonucci, Luigi Bignone, Anna De Stefano, Carlo Geltrude, Salvatore Nicolella, Gaetano Migliaccio, Federica Totaro, Beatrice Vento. A gennaio 2017, il drammaturgo tedesco Philipp Löhle ha condotto una residenza teatrale presso il Nuovo Teatro Sanità, nel corso della quale ha raccolto una serie di interviste fatte ai giovani attori della compagnia, e con loro ha visitato Napoli, facendo confluire il materiale nella stesura del testo. "I kiwi di Napoli" racconta il capoluogo partenopeo, in particolare le paure delle nuove generazioni viste con gli occhi dell'autore tedesco, cercando di attraversare il velo sottile dei luoghi comuni che esiste tra la cultura italiana e quella tedesca. La vicenda si dipana attraverso le storie di un gruppo di giovani che, se all’inizio appaiono indipendenti l’una dall’altra, trovano nel finale un filo rosso che le unisce. Tre storie, tre emergenze, tre tipi di paura che attanagliano la mente dei protagonisti: la paura di non trovare lavoro e di potersi realizzare nella propria città; la paura che la criminalità organizzata possa occupare e gestire in qualche modo la propria vita e la paura atavica, quella che ereditiamo da generazioni, rappresentata dalla grande montagna assopita che può svegliarsi da un momento all’altro. (segue) (Ren)