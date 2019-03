Napoli: domani al ridotto del Mercadante in scena "I kiwi di Napoli" di Philipp Löhle (2)

- "È una possibilità incredibile - ha spiegato il regista - quella che ci ha offerto il Goethe- Institut, con questo progetto. Sono nato e cresciuto alla Sanità, sin dall’inizio del mio percorso all’interno dell’ntS’ sono stato spinto a uscire fuori dal quartiere, a confrontarmi con quello che era oltre la mia visuale, prima con numerosi progetti in giro per l’Italia, in cui sono stato coinvolto da Mario Gelardi, poi con la mia formazione all’Accademia del Mercadante, e l’anno scorso circa novanta repliche della Paranza dei Bambini mi hanno portato in diverse piazze italiane. Cities on the Edge mi ha permesso di fare un salto artistico, perché non solo ho potuto realizzare un mio spettacolo, ma ho avuto modo di conoscere artisti di diverse nazionalità, di formarmi, confrontarmi e infine di collaborare con loro". "Credo - ha aggiunto - sia un primo punto di arrivo importante del mio percorso. Ringrazio la direttrice del Goethe- Institut di Napoli, Maria Carmen Morese e spero che ora il lavoro di questi anni si veda soprattutto in scena". (Ren)