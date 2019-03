Conftrasporto: Uggè, mentre l'Italia temporeggia la Cina a preme per la Tav

- "Mentre l'Italia temporeggia, alla fine sarà la Cina a premere per la Tav". Lo ha dichiarato Paolo Uggè, vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio, in relazione alle due vie, della Seta e dell'alta velocità. "Se si consente alla Cina - ha proseguito Uggè - una sorta di invasione e poi non si rafforzano le vie d'uscita dal paese, non è difficile pensare alle conseguenze: i prodotti cinesi resteranno nel nostro mercato sostituendo il made in Italy. L'altra ipotesi è che sarà la stessa Cina a premere per la realizzazione della Tav. Non si dimentichi che siamo in presenza di un'azione a tenaglia che prevede 'l'invasione' del continente europeo sia dal nord, sia attraverso l'hub cinese del Pireo, che potrebbe rafforzarsi per il possibile collegamento con una linea ferroviaria balcanica, che per i porti liguri, il tutto valutando l'ipotesi, non poi così remota, di un possibile passaggio al Polo Nord dove i ghiacci si stanno sciogliendo. La Tav è quindi funzionale a questi obiettivi". Per il vicepresidente Conftrasporto-Confcommercio, ottenute le vie d'accesso ai mercati europei, la Cina sarà libera di scegliere la strada più conveniente: "Le pressioni incrementeranno - ha spiegato Uggè - e se, per la superficialità della gran parte dei politici italiani, Pechino otterrà anche il controllo delle infrastrutture strategiche, in particolare di alcuni porti, per il ‘sistema Italia' i tempi saranno ancor più bui". (segue) (Ren)