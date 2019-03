Conftrasporto: Uggè, mentre l'Italia temporeggia la Cina a preme per la Tav (2)

- "Opportuna- ha continuato il vicepresidente - pertanto, l'azione del Presidente Mattarella, che cerca di porre rimedio agli errori di prospettiva di chi non sa vedere oltre il proprio naso. Le reazioni fatte filtrare dai rappresentanti degli interessi filo-cinesi, che rivelano l'intenzione del leader maximo di non sottoscrivere un protocollo annacquato o addirittura di rinviare il tutto, dimostrano quanto possano essere reali le preoccupazioni di chi domanda garanzie precise a un paese, la Cina, che non ha alcuna remora a sottoscrivere impegni sull'ambiente, sulle regole sociali e sulla libertà dei commerci, ma si guarda bene dal darne piena attuazione". "I cinesi - ha concluso Uggè - sono abilissimi a copiare realizzare prodotti che poi ci rivendono, ma non certamente pensano di acquistare i nostri". (Ren)