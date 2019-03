Difesa: Marina militare, il 25 marzo scade bando per accesso a Scuola navale Morosini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 25 marzo scadrà il bando di concorso per l'ammissione al primo corso della prestigiosa Scuola navale militare Francesco Morosini di Venezia (GU nr. 15 del 22.02.2019 – quarta Serie speciale). Lo riferisce la Marina militare con un comunicato. Il concorso prevede 72 posti, 20 per il liceo classico e 52 per il liceo scientifico ed offre un'opportunità formativa e di vita straordinaria ai ragazzi e le ragazze che vogliono investire sul proprio futuro, sia che ambiscano a diventare professionisti del mare sia che ambiscano a sbocchi professionali di prestigio, non esclusivamente indirizzati all'arruolamento nelle Forze armate. (segue) (Com)