Difesa: Marina militare, il 25 marzo scade bando per accesso a Scuola navale Morosini (2)

- La Scuola navale militare Francesco Morosini è una scuola d'istruzione di secondo grado in cui si svolgono gli ultimi tre anni dei licei classico e scientifico, il cui obiettivo è quello di istruire i giovani e suscitare in loro l'interesse alla vita sul mare orientandoli verso le attività ad esso connesso. Con la pratica degli sport tradizionali unita alle discipline marinaresche, quali vela, canoa, canottaggio, nuoto e voga veneta, i ragazzi potranno accrescere le proprie capacità e competenze sportive. Le tradizioni ed i valori di correttezza, ordine e senso del dovere acquisiti durante il percorso formativo faranno sempre parte del loro bagaglio culturale. Sul sito www.marina.difesa.it è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per la partecipare al concorso e la presentazione delle domande. (Com)