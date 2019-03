Mali: assalto a base di Dioura, bilancio sale a 21 morti

- È salito a 21 militari uccisi il bilancio dell’attacco avvenuto ieri alla base militare di Dioura, nella regione di Mpoti, nel Mali centrale. Lo riferiscono fonti militari citate dai media locali. L’esercito di Bamako non ha tuttavia fornito alcun bilancio ufficiale, pur confermando che l’attacco è stato respinto dopo alcune ore di combattimenti. L’assalto non è stato ancora rivendicato, tuttavia è possibile che sia opera del gruppo jihadista Jama'at Nasr al Islam Wal Muslim (Jnim), attivo in tutta la regione del Sahel e affiliato ad al Qaeda. Il gruppo – frutto della fusione di Ansar Eddine, Fronte di liberazione di Macina, Al Mourabitoun e Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi) – è lo stesso che ha condotto l'attacco avvenuto lo scorso 24 febbraio scorso contro la base della Missione dell'Unione europea in Mali (Eutm Mali) di Camp Gecko, nel quale sono rimasti uccisi due militari maliani. (segue) (Res)