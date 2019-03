Infrastrutture: Bonomi (Assolombarda), delusi da governo

- Il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, è deluso da come il governo sta trattando il tema infrastrutture, non solo quello della Tav. “Abbiamo bisogno di un piano infrastrutture molto serio perché riguarda il futuro del nostro Paese e auspichiamo che sia un futuro sostenibile. Oggi siamo molto delusi da come il tema infrastrutture viene trattato da questo governo”, ha spiegato Bonomi a margine della Mobility Conference Exhibition a Milano. (segue) (Rem)