Infrastrutture: Bonomi (Assolombarda), delusi da governo (2)

- Per il presidente di Assolombarda, "ci siamo focalizzati troppo sul problema Tav", ma quello delle opere "è un problema che riguarda tante infrastrutture importanti per il nostro Paese, per il nostro territorio come la Brescia-Verona, le Pedemontane lombarda e veneta, i prolungamenti della Rho-Monza, la metropolitana Milano-Monza. Abbiamo veramente la necessità di tante infrastrutture. La Tav è diventata un simbolo molto importante, perché riguarda la connessione dell’Italia all’Europa e al mondo”. “Paghiamo un gap infrastrutturale di circa 13 miliardi l’anno, credo che sia una tassa occulta che il nostro Paese non può permettersi”, ha concluso Bonomi. (Rem)