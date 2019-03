Governo: Bonomi (Assolombarda), tanti annunci a 140 caratteri, ma nessun testo

- Il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, non ha voluto commentare le tante misure al vaglio del governo, dall’accordo Italia-Cina, all’estensione della flat tax fino al piano infrastrutture. “Faccio fatica ad affrontare questi argomenti, perché non ho ancora visto un testo, non credo che l’abbiano visto nemmeno i parlamentari italiani. Stiamo parlando di tante cose ma nessuno ha ancora visto un testo e quindi diventa difficile commentare qualcosa di cui non siamo a conoscenza. Tante parole, tanti annunci a 140 caratteri, io voglio vedere i testi”, ha spiegato a margine della Mobility Conference Exhibition. (segue) (Rem)