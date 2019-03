Tunisia: leader Ennahda Ghannouchi, "prevedibili" attentati prima delle elezioni

- La Tunisia potrebbe subire nuovi attentati terroristici in vista delle elezioni di autunno. Lo ha annunciato il presidente del partito islamico tunisino Ennahda, Rached Ghannouchi, parlando ieri, 17 marzo, ai giornalisti a margine di una sua visita nella provincia meridionale di Medenine. "Ennahda è il partito favorito per la vittoria alle prossime elezioni secondo i sondaggi. Disturba i partiti che hanno perso il sostegno popolare. Attacchi terroristici e sconvolgimenti della situazione politica sono abbastanza prevedibili al fine di impedire lo svolgimento delle elezioni", ha detto Ghannouchi, citato dal sito web informativo tunisino “Business news”. Il leader islamico tunisino ha aggiunto che tutti questi tentativi sono inutili e non arriveranno a nulla, sottolineando che Ennahda è pronta a fare la sua parte per consentire il completamento del processo democratico in Tunisia. L'Istanza superiore indipendente per le elezioni della Tunisia (Isie) ha recentemente annunciato la data delle prossime elezioni parlamentari e presidenziali, che si terranno rispettivamente il 6 ottobre e il 10 novembre prossimi; in caso di ballottaggio alle presidenziali, i tunisini saranno chiamati alle urne due settimane dopo, ovvero il 24 novembre, dopo l’annuncio dei risultati del primo turno. Allo stato attuale non è ancora chiaro chi sarà il candidato di Ennahda alle presidenzali. (segue) (Tut)