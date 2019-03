Tunisia: leader Ennahda Ghannouchi, "prevedibili" attentati prima delle elezioni (2)

- Citato dall’agenzia di stampa ufficiale tunisina “Tap”, Ghannouchi ha detto che “la strada per le elezioni di ottobre è minata” da “coloro che sono alla disperata ricerca del successo alle prossime consultazioni: vogliono che la Tunisia ritorni al periodo antecedente alla rivoluzione e intendono fare affidamento sulle calamità per alterare la fiducia della gente nel partito”. Il movimento islamico Ennahda, ha aggiunto Ghannouchi, “si fa carico delle preoccupazioni del popolo, combatte la povertà e la disoccupazione”, e allo stesso tempo rispetta la libertà come base della democrazia e della prosperità. "Dobbiamo aspettare fino all'ultimo quarto d'ora delle prossime elezioni prima della proclamazione della Tunisia come primo Stato della libertà e della democrazia nel mondo arabo", ha detto Ghannouchi. Il partito musulmano, ha aggiunto lo sceicco tunisino, è impegnato a "onorare il suo impegno di sradicare la corruzione e il terrorismo, e rimane ancorata al libero arbitrio del popolo" nella scelta dei suoi leader. Il leader di Ennahda ha detto anche che i recenti eventi in Algeria – dove da oltre tre settimane sono in corso proteste popolari contro il presidente Abdelaziz Boutefika - e la lotta fratricida in Libia "sono vani senza un dialogo interno che tre lezione dal dialogo nazionale in Tunisia, che mantiene con i suoi due vicini legami fraterni, complementari, economici e strategici”. (segue) (Tut)