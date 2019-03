Famiglia: Di Maio, né io, né parlamentari M5s a convegno Verona

- Il vicepresidente del Consiglio, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ringrazia su Facebook il ministro Bonafede, per l’introduzione di una serie di misure nel Codice rosso che puntano a elevare le pene per i reati di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti in famiglia. Il leader politico M5s poi aggiunge: "Ve lo dico: se qualcuno di voi pensa che la donna debba restarsene a casa a farsi dire quello che deve fare, allora il Movimento cinque stelle non è per voi. Io a un convegno come quello di Verona, dove si arriva persino a negare il tema della violenza contro le donne, non ci vado. E non ci andrà nessun parlamentare del Movimento. Noi abbiamo un’altra idea di mondo. Noi pensiamo che la famiglia sia sacra, ma crediamo anche nelle libertà, nei valori, nel progresso. E vi dirò: questi valori a me li ha insegnati proprio mia madre". (Rin)