Milano: giovedì al Teatro Dal Verme tornano I Pomeriggi Musicali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì alle ore 20, e in replica sabato ore 17, al Teatro Dal Verme di Milano, si terrà il nuovo ritratto d'autore del 74° cartellone sinfonico con l'orchestra I Pomeriggi Musicali diretta da Alessandro Cadario. A dividere il palco con Cadario sarà il violinista Roman Simović e il ritratto musicale che i due andranno a delineare sarà quello di Pëtr Il'ič Čajkovskij, attraverso il Concerto per violino e orchestra, in Re maggiore. A seguire avrà luogo l'esibizione con il solista, il direttore e l'Orchestra della Suite n. 4, in Sol maggiore, "Mozartiana". Anche questa settimana il pubblico del Teatro Dal Verme avrà poi la possibilità di partecipare, a ingresso libero e fino a esaurimento posti, all'incontro di approfondimento che introdurrà i concerti, durate i quali Angelo Foletto, critico e giornalista, intervisterà il M° Cadario e Roman Simović.(Ren)