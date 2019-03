Cina: governo, arrestati circa 13 mila "terroristi" nello Xinjiang dal 2014

- Le autorità cinesi hanno reso noto di aver arrestato circa 13 mila "terroristi" a partire dal 2014 nella regione islamica dello Xinjiang cinese. È quanto emerso da un rapporto governativo sulla situazione nel territorio nord-occidentale della regione dello Xinjiang, teatro della stretta delle autorità cinesi sulla minoranza turcofona uigura. Il lungo rapporto pubblicato oggi afferma che la "de-radicalizzazione basata sulla legge" nello Xinjiang ha frenato l'ascesa e la diffusione dell'estremismo religioso. La Cina descrive i campi come centri di formazione professionale e afferma che la partecipazione è volontaria. Ex prigionieri hanno dichiarato di essere stati detenuti in condizioni illegali, costretti a rinunciare all'Islam e giurare fedeltà al Partito comunista cinese. Il documento afferma che lo Xinjiang è stato a lungo parte del territorio cinese, ma che "le forze terroristiche ed estremiste" hanno fomentato le attività separatiste "falsificando" la storia della regione. Secondo i dati contenuti nel rapporto, dal 2014 lo Xinjiang ha neutralizzato 1.588 bande violente e terroristiche, arrestato 12.995 terroristi, sequestrato 2.052 ordigni esplosivi, punito 30.645 persone per 4.858 attività religiose illegali e confiscato 345.229 copie di materiale religioso illegale. (segue) (Cip)