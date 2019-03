Cina: governo, arrestati circa 13 mila "terroristi" nello Xinjiang dal 2014 (2)

- "Il lavoro di antiterrorismo e la lotta di de-estremizzazione nello Xinjiang sono sempre stati effettuati in conformità con lo stato di diritto", ha aggiunto. "Lo scopo di pubblicare il documento (chiamato "white paper") è un modo per ottenere sostegno locale per le sue politiche estreme e per coprire le violazioni dei diritti umani", ha detto Dilxat Raxit, portavoce del Congresso mondiale Uighur in esilio. Le misure preventive hanno portato un cambiamento marcato nella regione, con le persone che hanno "un senso molto più forte di realizzazione, felicità e sicurezza", cita il documento. (Cip)