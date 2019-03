Montenegro: valore netto investimenti esteri nel 2018 a 328 milioni di euro

- Il valore netto di investimenti diretti esteri in Montenegro è stato nel 2018 pari a 328 milioni di euro. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Pobjeda", si tratta di una cifra inferiore di quasi un terzo rispetto a quella rilevata nel 2017. Il singolo paese che ha investito di più è stato l'Azerbaigian, ma la Banca centrale non ha voluto fornire il valore esatto dell'investimento, dato che riguarda una singola compagnia. Al secondo posto per volume di investimenti in Montenegro si è collocata l'Ungheria, seguita dalla Federazione russa e dalla Turchia. (Mop)