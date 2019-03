Russia: fonti stampa, possibile nuova ondata di dimissioni tra governatori regionali (2)

- Da tre a sei governatori russi potrebbero dimettersi, evidenziano le fonti del quotidiano. Le dimissioni avverranno probabilmente tra i seguenti nomi: Marina Kovtun (regione di Murmansk), Aleksander Berdnikov (Repubblica dell'Altaj), Juri Berg (regione di Orenburg) e Boris Dubrovskij (regione di Chelyabinsk), Aleksej Orlov (Kalmykia), Andrej Bocharov (regione di Volgograd). Nel settembre 2019, saranno eletti i governatori in almeno 18 regioni, in nove di esse i vertici dell'amministrazione sono stati sostituiti lo scorso autunno. Nel 2018, sono stati eletti 26 governatori e nominati ad interim capi del governo in 19 soggetti. In quattro regioni (Khakassia, Territorio del Litorale, Khabarovsk e Regione di Vladimir), i governatori non sono stati rieletti. (Rum)