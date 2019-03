Imprese: Beijing Benz richiama oltre 95 mila auto a causa di difetti allo sterzo

- Beijing Benz Automotive, joint venture cinese di Mercedes-Benz, richiamerà 95.694 veicoli a causa dello sterzo difettoso. Lo ha annunciato il principale regolatore del mercato cinese precisando che il richiamo coinvolgerà modelli di classe C, classe E e GLC Suv fabbricati in Cina tra il 18 ottobre 2016 e il 13 aprile 2018. I componenti difettosi possono influire sul funzionamento del volante e comportano rischi per la sicurezza. Beijing Benz sostituirà gratuitamente le parti difettose. (Cip)