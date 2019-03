Difesa: fonti stampa, Egitto acquisterà decine di caccia russi Su-35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e l'Egitto hanno firmato un contratto per la fornitura di diverse decine di caccia multiruolo Su-35. L'importo della transazione è stimato in due miliardi di dollari. L'accordo è entrato in vigore alla fine del 2018, secondo quanto si apprende dal quotidiano "Kommersant". Le consegne inizieranno nel 2020-2021. "Il contratto garantisce lavoro all'impianto aeronautico di Komsomolsk-on-Amur per diversi anni a venire", sottolineano le fonti del quotidiano russo. Le capacità produttive dell'azienda consentiranno, parallelamente all'ordine dell'Egitto, di produrre anche circa 20 velivoli per l'aviazione russa. Negli ultimi anni, il Cairo e Mosca hanno concluso una serie di contratti per la fornitura di moderne attrezzature militari: dai sistemi di difesa aerea Buk-M2E e Antej-2500, agli elicotteri Ka-52 fino ai caccia MiG-29M2. (Rum)