Cina: effettuato intervento chirurgico a distanza grazie a tecnologia 5G (2)

- "La rete 5G ha risolto problemi del 4G come il ritardo video e il ritardo di controllo remoto, assicurando un funzionamento quasi in tempo reale. A malapena ci si accorge che il paziente si trova a tremila chilometri di distanza", ha spiegato Ling. "In futuro, esperti di alto livello provenienti da ospedali superiori saranno in grado di operare a distanza e direttamente su pazienti in aree remote con interventi chirurgici a distanza, effettuando operazioni che prima erano difficili da eseguire negli ospedali di base", ha aggiunto il primario. Secondo un rapporto pubblicato sulla rivista scientifica "The Lancet Neurology", nel 2016 risultavano 6,1 milioni di individui con malattia di Parkinson a livello globale, contro i 2,5 milioni del 1990. Anche se non esiste una cura risolutiva per la malattia, la Dbs può essere un trattamento che cambia la vita per alcune persone. (segue) (Cip)