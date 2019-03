Iraq-Qatar: ministro Commercio a Baghdad, colloqui con premier e presidente parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio del Qatar, Ali bin Ahmed al Kuwari, si trova in visita a Baghdad dove ha già incontrato il primo ministro Adel Abdul Mahdi e il presidente della Camera dei rappresentanti, Mohammed al Halbosi. “L'Iraq è amico di tutti e rappresenta una componente per la pace nella regione, un foro di dialogo per i fratelli e gli amici di tutti i paesi e i popoli del mondo”, ha detto il primo ministro. “Non torneremo alle politiche distruttive della guerra. Gli scambi nei settori economico, commerciale e degli investimenti rafforzano i legami e le relazioni congiunte nell’interesse dei due popoli e paesi”, ha aggiunto Abdul Mahdi, secondo un comunicato diffuso suo ufficio stampa. Il ministro del Qatar, fa parte sua, ha evidenziato le “grandi opportunità” offerte dall’Iraq, sottolineando la volontà di Doha di firmare un accordo di libero scambio con Baghdad per incoraggiare gli investimenti tra i due paesi. (Irb)