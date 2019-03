Comunali Lecce: Meloni, grazie a cittadini che hanno creduto in Fd'I e scelto Congedo alle primarie

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, su Twitter, ringrazia "i leccesi che hanno creduto in Fratelli d'Italia e che alle primarie del centrodestra hanno scelto Saverio Congedo come candidato sindaco". "Ora - scrive ancora - dritti fino alla vittoria per restituire a Lecce un'amministrazione capace, libera e onesta".(Com)