Ucraina-Russia: presidente Poroshenko, dopo le elezioni recupero sovranità sulla Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Ucraina faranno tutto il possibile per restituire la Crimea alla sovranità di Kiev subito dopo le elezioni presidenziali di fine marzo, "senza contrattazioni né accordi". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Petro Poroshenko, oggi in concomitanza con il quinto anniversario della proclamazione della Repubblica autonoma di Crimea. "L'Ucraina non accetterà mai alcuna offerta o alcun accordo a basso costo. E la Crimea sarà restituita all'Ucraina. Faremo tutto il possibile affinché ciò avvenga il prima possibile, subito dopo le elezioni presidenziali", ha scritto Poroshenko sul suo profilo Facebook ufficiale. Secondo il capo di Stato, Mosca spera che in Ucraina venga eletto "qualcuno di diverso" da lui alle prossime presidenziali, "affinché il nuovo governo ucraino collassi e gli conceda la Crimea". In precedenza, l'ex presidente georgiano Mikhail Saakashvili ha dichiarato che Poroshenko, in una conversazione avuta con lui nel 2014, aveva affermato che Kiev sarebbe disposta a scambiare l'adesione dell'Ue ed alla Nato con la cessione della Crimea alla Russia. (Res)