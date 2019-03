Droga: arrestato 36enne a Cerveteri per spaccio tramite noto social network

- È stato arrestato dai carabinieri di Cerveteri, provincia di Roma, un uomo del posto di trentasei anni che utilizzava un noto social network come vetrina per vendere la droga. Questo sistema, secondo le stime degli inquirenti, gli ha fruttato oltre i 100mila euro. Il presunto spacciatore postava foto degli stupefacenti e le etichettava con alcuni hashtag convenzionali. Gli acquirenti, cercandoli, avevano così la possibilità di visionare la merce. Gli affari venivano poi conclusi in chat privata e la droga spedita per posta con pacchi anonimi. Le sostanze che l’uomo arrestato vendeva erano marijuana, hashish e olio di hashish. Durante le perquisizioni a casa è stato infatti rinvenuto un vero e proprio campionario della droga con 6,2 kg di marijuana, 4,6 kg di hashish e 23 g di olio di hashish nonché il materiale per il confezionamento delle dosi e il materiale per il confezionamento ed etichettatura per la vendita on line dello stupefacente insieme a ricevute manoscritte relative alle varie transazioni e spedizioni che avvenivano in tutta Italia. Una volta pagato l’ordine attraverso un sistema di carte prepagate, lo stupefacente veniva confezionato, apponendo il proprio marchio e spedendolo all’acquirente tramite corrieri nazionali. Nel corso degli accertamenti è emerso che l’individuo si riforniva delle sostanze tramite internet che, provenienti per lo più dalla California, attraverso la Spagna, si faceva recapitare presso indirizzi fittizi, dove poi andava a ritirarla.(Ren)