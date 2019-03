Centrodestra: Salvini, tradizione di buon governo locale ma non ho nostalgia del passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito agli epiteti pronunciati da Silvio Berlusconi nei confronti dell'esecutivo, ha affermato: "State intervistando un coglione che ritiene di svolgere il suo ruolo nei confronti degli italiani. Non penso che al governo ci siano coglioni, non penso che chi non vota Lega sia un coglione". Dai microfoni di Rtl 102,5 il vicepremier ha aggiunto: "A livello locale c'è una tradizione di buon governo del centrodestra. Probabilmente vinceremo anche in Basilicata, ma non ho nostalgia del passato, guardo al futuro. Berlusconi è ancora un grande in tanti campi, è ancora l'asse portante in Forza Italia. Il mio futuro l'ho siglato non per cinque mesi, ma per cinque anni e non ci sono sondaggi, lusinghe o complimenti che tengano, ne riparliamo tra cinque anni".(Rin)