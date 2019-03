Iraq-Italia: ambasciatore Pasquino, Roma continuerà ad assistere forze peshmerga

- Il governo italiano continuerà a sostenere militarmente la regione autonoma del Kurdistan iracheno sulla base delle necessità delle forze peshmerga. Lo ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia a Baghdad, Bruno Pasquino, in un’intervista rilasciata al quotidiano online “Kurdistan 24”. “Sin dal 2014, l’Italia è stata il secondo maggiore partner della coalizione internazionale contro lo Stato islamico dopo gli Stati Uniti”, ha ricordato il diplomatico. In questo quadro, Roma ha inviato addestratori militari nella regione curda per la formazione di “migliaia” di peshmerga impegnati nel contrasto ai terroristi. Nel contempo, sono stati inviati aiuti umanitari nella regione. Ogni tipo di assistenza, ha precisato Pasquino, si baserà sulle richieste e le necessità del governo regionale curdo. (Irb)