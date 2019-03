Marocco: Mohammed VI, Africa al centro dello scacchiere mondiale

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha ribadito l’importanza del continente africano “al centro dello scacchiere mondiale”. In un discorso inviato nel fine settimana al Forum Crans Montana che si è svolto a Dakhla, il capo dello Stato marocchino ha spiegato che “la ragione principale di questa convinzione è la forte vitalità demografica del continente: la sua popolazione è la più giovane. L'accelerazione della transizione demografica richiede il lancio di importanti progetti di sviluppo, in grado di trasformare la realtà del continente, in particolare nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'agricoltura, delle infrastrutture, o di nuovo la lotta alla povertà”. Queste sono tutte sfide che “l'Africa deve affrontare per assicurarsi di emergere. Questa giovane generazione costruirà l'Africa di domani, questa gioventù contribuirà alla pace, alla stabilità e allo sviluppo socio-economico del continente”, ha aggiunto il sovrano, citato dall’agenzia di stampa ufficiale marocchina “Map”. (Mar)