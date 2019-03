Marocco: si chiude l'incontro annuale del Crans Montana Forum a Dakhla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quinta sessione annuale del Crans Montana Forum, tenutasi dal 14 al 17 marzo a Dakhla, si è conclusa domenica, dopo aver riunito circa 1.200 partecipanti da 110 paesi e avviato discussioni sulla cooperazione Sud-Sud e il futuro dell'Africa. Dopo quattro giorni di incontri, sessioni plenarie, eventi collaterali e attività, il Forum di quest'anno, il quinto, ha visto la partecipazione di un centinaio di personalità alto livello per discussioni sulle preoccupazioni ma anche le ambizioni di una gioventù africana sempre più esigente. L’incontro è stato caratterizzato dalla partecipazione del vice presidente della Repubblica del Guatemala, Jafeth Cabrera, del vice presidente liberiano, Jewel Taylor, dell'ex cancelliere tedesco, Gerhard Schroeder, del primo ministro di Haiti, Jean-Henry Céant, della first lady del Gambia, Fatoumata Bah Barrow, del vice presidente del Gambia, Isatou Touray, della first lady della Guinea, Hadja Kaba Conde Djéné, del vice primo ministro della Guinea equatoriale, Alfonso Nsue Mokuy, del presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica centrafricana, Laurent Ngon Baba, e del presidente del Parlamento della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas), Moustapha Cissé Lo. (Mar)