Marocco: presidente confederazione imprese Mezouar, l’Africa deve creare valore aggiunto

- L'Africa, che negli ultimi anni sta riscuotendo un crescente interesse da parte degli investitori internazionali, “ha bisogno di creare valore aggiunto locale e catene di valore integrate in grado di legarsi alle catene del valore globali”. E’ quanto ha spiegato ieri a Dakhla il presidente della Confederazione generale delle imprese del Marocco (Cgem), Salaheddine Mezouar. “Di fronte a una sfida demografica che richiede soluzioni intelligenti che combinano crescita e opportunità di lavoro per i giovani, il continente africano è chiamato più che mai a sviluppare i suoi settori legati all'industria per creare un motore di crescita”, ha detto Mezouar, parlando a un evento collaterale organizzato come parte della quinta sessione annuale del Crans Montana Forum a Dakhla. (Mar)