Marocco: ministro Daoudi sostiene insegnamento inglese nel paese

- Il ministro marocchino degli Affari generali e della governance del Marocco, Lahcen Daoudi, promuove la lingua di Shakespeare nel paese. Presente nel fine settimana al congresso sull’educazione privata, il ministro ha spiegato l'importanza di imparare l'inglese nelle scuole marocchine come seconda lingua, come spiega il quotidiano in lingua araba “Al Ahdath Al Maghribia”. "L'inglese è la lingua della scienza. È la lingua più richiesta sul mercato del lavoro, non solo in Marocco, ma su scala globale", ha affermato Daoudi. Prima di aggiungere che "il francese rimane una lingua limitata e parlata da una certa popolazione nel mondo". (Mar)