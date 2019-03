Mauritania: candidato presidenziali Gazouani incontra i suoi sostenitori politici

- Il partito di governo in Mauritania - Unione per la Repubblica (Upr) - ha reso noto che il candidato alle prossime elezioni presidenziali, Mohamed Ould Gazouani, terrà oggi pomeriggio un incontro con i partiti politici che lo sostengono a Nouakchott. In una dichiarazione rilasciata ieri alla stampa, la formazione politica mauritana aggiunge che questo incontro fa parte della preparazione e del coordinamento per garantire la vittoria del candidato alle elezioni presidenziali di metà anno. (Res)