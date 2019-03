Mauritania: partito islamico Tewassoul ha scelto il suo candidato alla presidenza

- Il partito islamico mauritano Tewassoul, all’opposizione, ha annunciato il suo sostegno all’ex primo ministro Sidi Mohamed Ould Boubacar come candidato nelle prossime elezioni presidenziali. Ould Boubacar, classe 1957, primo ministro per due mandati (1992-1996, 2005-2007), non ha ancora ufficialmente annunciato la sua candidatura, anche se ha avviato incontri con alcuni partiti politici tra cui il partito Tewassoul. La formazione islamica ha spiegato che la decisione di sostenere il candidato Ould Boubacar è stata presa dal suo ufficio esecutivo in conformità con la visione politica di preservazione dell'unità nazionale, del consolidamento della democrazia e dell’alternanza pacifica al potere. La dichiarazione rilasciata dal partito ha affermato che “la decisione presa questa domenica è la logica prosecuzione del percorso scelto, quello del rafforzamento della partnership con le forze nazionali in lotta per lo stato di diritto, la giustizia e l'uguaglianza”. (Res)