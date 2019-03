Algeria: partito dell’ex premier Benflis denuncia le manovre delle forze pro Bouteflika

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito dell’ex premier algerino Ali Benflis, Talaie El Hourriyet, ha tenuto una riunione speciale e ha reso pubblica una dichiarazione in cui ha accolto con favore la grande marcia del 15 marzo scorso contro la lettera alla nazione diffusa l'11 marzo del presidente Abdelaziz Bouteflika. "Il popolo algerino ha respinto in modo massiccio le manovre del potere politico in atto per salvare il regime e derubare il movimento popolare del suo obiettivo di un cambiamento radicale nel sistema politico", si legge in una nota dell'ufficio politico del partito di opposizione, ripresa dal quotidiano locale “El Watan”. (Ala)