Algeria: quotidiano "El Watan", Bedoui, Brahimi e Lamamra "emissari del regime"

- Il quotidiano algerino "El Watan", vicino all'opposizione, ha espresso un parere molto critico sull'avvio delle consultazioni per formare un nuovo governo da parte del primo ministro algerino, Noureddine Bedoui, e del suo vice Ramtane Lamamra. Il nuovo team governativo dovrebbe essere composto da "personalità nazionali con o senza appartenenza politica e che riflettono in modo significativo le caratteristiche demografiche della società algerina", afferma l'agenzia di stampa ufficiale “Aps”, citando una fonte ben informata. Questo approccio, secondo il giornale algerino “El Watan”, “è una risposta negativa alle grandiose manifestazioni pacifiche organizzate lo scorso venerdì in tutte le città dell'Algeria. Dimostrazioni durante le quali milioni di algerini hanno espresso, e non potevano essere più chiari, il loro rifiuto dell'offerta del potere di estendere il quarto mandato del presidente Abdelaziz Bouteflika e l'organizzazione di una conferenza nazionale sotto il patronato degli emissari del regime Lakhdar Brahimi, Ramtane Lamamra e Noureddine Bedoui”. (Ala)