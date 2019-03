Famiglia: Salvini, non voglio che Stato entri in camera da letto

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha sostenuto: "Ci mancherebbe altro che lo Stato entri in camera da letto". Così il vicepremier dai microfoni di Rtl 102,5 in merito al fatto che coppie delle stesso possano essere considerate famiglia se non hanno figli. (Rin)