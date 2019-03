Italia-Cina: sottosegretario Geraci a "La Verità", il patto con Pechino è un modello, ce lo copieranno

- Michele Geraci è sottosegretario allo Sviluppo e gran tessitore dell'intesa che probabilmente sarà siglata tra governo italiano e Cina. Gli estimatori ne sottolineano la competenza. I maligni dicono che ha lavorato più per Pechino che per Roma. Geraci ha accettato con fair play una conversazione senza esclusione di colpi, offrendo la sua versione dei fatti in una intervista a La Verità". Il sottosegretario sembra preparato per un eventuale tweet di Donald Trump in persona, in cui manda tutti a quel paese. Non facciamo - dice - commenti su tweet provenienti da autorità politiche di altri Paesi. Quando arriveranno, e se arriveranno, risponderemo nel modo opportuno. Intanto ci hanno 'avvisato' il National security council (e non si ricorda una simile uscita verso un Paese amico) e il Segretario di Stato Pompeo. "Siamo sempre stati in contatto con gli alleati americani (tengo a sottolineare: alleati) e anche con i partner Ue. Dopo di che, questa intesa penso faccia parte di ciò che un Paese come l'Italia possa scegliere. Poi gli amici, com'e giusto, possono esprimere dissenso. L'importante è risolvere e chiarire, come stiamo facendo. La linea di dire agli Usa: 'Tranquilli, è solo un accordo commerciale' rischia di sembrare un po' una presa in giro. Difficile negare la valenza geopolitica? E' vero - ammette - però oggi in epoca di globalizzazione si tende sempre a dare una valenza geopolitica anche dove non c'è. I Paesi con cui fai un accordo, i Paesi con cui non ne fai: tutto può essere letto in chiave geopolitica. Ma ribadisco che per noi la motivazione è esclusivamente commerciale. Sta per arrivare Xi in persona, uno che non si sposta per prendere un caffè. Nella logica cinese, il messaggio a Trump è: 'Guarda Donald, sono qui a fare shopping da quelli che ritenevi tuoi amici'. "Attenzione: ci sono 14 Paesi europei che hanno stretto accordi con la Cina e 133 in tutto il mondo. Non c'è un'Europa di serie A e una di serie B". Anche il Portogallo, la Grecia e la Polonia - continua - sono ugualmente amici degli Usa. E se l'Europa è una, non dimentichiamoci della Asian infrastructure investment bank (è la mega istituzione finanziaria che Pechino vede come un'alternativa asiatica e sinocentrica rispetto alla Banca mondiale più legata a Washington) alla quale hanno aderito tutti i paesi dell'Ue, mica solo l'Italia, e la banca è il vero braccio finanziario della Belt and road initiative. Ma la portata simbolica prevarrà su tutto. Come se Pechino, in mondovisione, dicesse all'Occidente: 'Vi ho scippato un membro del G7. Geraci non condivide. Quando in Inghilterra è arrivato Xi, allora? - domanda -. Qualcuno ha polemizzato, ma dopo un po' la discussione è finita. Anzi, penso che altri Paesi europei ci seguiranno in questa intesa. Il nostro Mou (Memorandum of understanding) sarà usato come 'template', come modello, dagli altri. In queste settimane, Trump spera di trovare un compromesso commerciale con Pechino, e lo fa tenendo una linea durissima. Se ci riesce, è cosa buona anche per l'Italia, metterebbe un freno alle pratiche scorrette cinesi. Valeva forse la pena di aspettare e dare l'idea di un nostro maggiore gioco di squadra con Washington. (segue) (Res)