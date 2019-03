Italia-Cina: sottosegretario Geraci a "La Verità", il patto con Pechino è un modello, ce lo copieranno (2)

- "E' normale che questi accordi si firmino quando una visita come quella di Xi è calendarizzata. Dopo di che, è grazie all'Italia che, sia pure in questo momento di incertezza, si sta finalmente iniziando a discutere del tema Cina. Per noi questo è già un risultato positivo". Al sottosegretario è stata attribuita la frase: 'Non siamo noi a essere attratti dall'orbita cinese, ma sono loro che si avvicinano a noi'. Pare un po' esagerato, ma si riferisva agli standard commerciali: con questo MoU - dice - portiamo la Cina più vicina al livello europeo. Luttwak pensa sia da analfabeti illudersi che i cinesi importino di più. Vogliono solo esportare. "Luttwak, che pure rispetto, dovrebbe aggiornarsi. Vede, io ho vissuto molti anni in Cina, non l'ho studiata da lontano ma sul campo: ho insegnato, ho girato, ne ho conosciuto le zone rurali. Oggi esporta - in proporzione al suo Pil - meno dell'Italia. Occorre uscire dalla leggenda secondo cui la loro economia sia basata sull'export: era vero nel 1980, nel 1990, quando la Cina era 'piccola' e il mondo era 'grande'. Ma ora che la Cina è 'grande' e il mondo è 'piccolo', sanno di aver bisogno delle nostre merci. Hanno bisogno anche di capitale intellettuale, di professori e di studenti, oltre che di prodotti, di made in Italy e moda". (segue) (Res)