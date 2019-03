Italia-Cina: sottosegretario Geraci a "La Verità", il patto con Pechino è un modello, ce lo copieranno (3)

- Questione Memorandum. Da una settimana, è tutta una corsa (da Conte a Mattarella, da Salvini a Giorgetti a Di Maio) a circoscriverne la portata. "Ma no, la loro è un'operazione per comunicare bene a chi aveva frainteso. E giustamente sottolineano il valore dei paletti, e cioè che l'accordo si firmi solo per aiutare le imprese italiane, e firmiamo solo se non mette a rischio la sicurezza nazionale". Per quanto riguarda il volume degli accordi, si parla di 2 miliardi ma questa cifra a Geraci non risulta: l'accordo non ha una stima quantitativa o un riscontro numerico immediato. È l'inizio di un processo. Semmai, siccome l'Italia esporta in Cina circa 13 miliardi e la Francia circa 20, a me - dice - piacerebbe che l'export italiano arrivasse a quel livello, quindi iniziamo da +7 miliardi. Quelli che strepitano - a sinistra - aprirono le porte 5 anni fa a un gigante di stato cinese (China State Grid) nel settore delicatissimo di rete gas e rete elettrica (Cdp Reti). All'epoca c'erano Prodi e Padoan, con Bassanini gran cerimoniere. Fu una mossa rischiosa pure allora. A me - nota il sottosegreatrio - in generale non piacciono le acquisizioni di aziende esistenti. Mi piacciano i terreni vergini, i 'greenfield', non importa da dove provengano. Punto a situazioni in cui gli investitori aprano nuovi centri di ricerca, assumano ingegneri, i nostri giovani, o - nel caso di un porto - costruiscano un molo che non c'era. Altrimenti, è come nel mercato azionario: un passaggio di azioni e denaro da una mano all'altra senza iniezioni di capitali. Quindi sono scettico rispetto a quel tipo di accordi: non portano grande valore aggiunto ai territori. C'è rischio che la banda larga finisca in quella 'scatola'. "No, voglio rassicurare. Per tutto ciò che ha a che fare con le comunicazioni, abbiamo lo strumento del golden power, con una delle normative più rigorose in Europa". (segue) (Res)