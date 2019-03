Italia-Cina: sottosegretario Geraci a "La Verità", il patto con Pechino è un modello, ce lo copieranno (4)

- Tornando ai porti e ai cinesi, anche lì, da dichiarazioni di Gentiloni nel 2017, la sinistra c'entra eccome. Non faccio polemica sul passato - avverte Geraci - Però il tema non è la vendita, e meno che mai la svendita, dei porti: vorremmo che i cinesi mettessero mano al portafogli e investissero. Diciamolo, la sinistra ha praticato un fastidioso doppio standard. "Forse perché allora erano al governo e ora no. Devono sempre essere in disaccordo con qualcuno, visto che non gli basta esserlo con sé stessi". Pompeo e Marquis hanno detto che materiale Usa sensibile potrebbe non arrivare più nei porti italiani. "Beh, la Cina ha già il 35 per cento del porto di Rotterdam, e poi il Pireo, e investimenti a Zerbrugge, Malta, Le Havre, Bilbao. Ha già il 15 per cento della capacità portuale europea". Appunto, il problema è questo. Anche Giorgetti ammette che la Cina vuole occupare i porti europei. La preoccupazione ce l'ha anche il sottosegretario. Ma non è che ci si può preoccupare solo quando la cosa riguarda l'Italia. Giorgetti - spiega - ha ragione. Staremo attenti a che gli investimenti cinesi o di altri Paesi non abbiano carattere predatorio. E a chi dice che ha lavorato più per Pechino che per Roma, Geraci replica che si tratta di falsità. Ho lavorato - dice - per 20 anni a Londra, ho studiato in America che mi ha dato tanto, e 'solo' 10 anni in Cina: quindi due terzi a Londra, e un terzo in Cina. "E poi io sono della Lega, sovranista, 'prima gli italiani'. Sono tornato per aiutare il nostro Paese", ha concluso il sottosegretario. (Res)