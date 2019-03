Giappone: nuove accuse a carico dell’ex presidente di Nissan Ghosn (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente di Nissan, Carlos Ghosn, è stato scarcerato due settimane fa, dopo 108 giorni di reclusione in un penitenziario di Tokyo per presunti illeciti finanziari. La Corte ha fissato l’importo della cauzione a un miliardo di yen (8,93 milioni di dollari). In un comunicato diffuso prima del rilascio, Ghosn è tornato a professare la propria innocenza: “Sono innocente e del tutto determinato a difendermi vigorosamente in sede processuale, contro queste accuse prive di merito e sostanza”, recita la nota. L’agenzia di stampa “Kyodo” ha divulgato parte delle condizioni accettate da Ghosn per ottenere il rilascio: l’ex presidente di Nissan risiederà in Giappone, e una videocamera di sorveglianza verrà installata all’ingresso della sua abitazione; il suo passaporto verrà affidato ai legali difensori, e Ghosn non potrà lasciare il paese. Il manager non potrà incontrare figure legate in qualunque modo ai reati finanziari contestatigli, inclusi funzionari di Nissan, ma potrà partecipare a riunioni del consiglio di amministrazione del costruttore giapponese, previa autorizzazione delle autorità giudiziarie. L’utilizzo del telefono cellulare sarà limitato, e Ghosn potrà servirsi di un personal computer solo presso l’ufficio del suo avvocato, nei giorni feriali. (segue) (Git)