Giappone: nuove accuse a carico dell’ex presidente di Nissan Ghosn (4)

- Nei giorni scorsi il nuovo avvocato dell’ex presidente di Nissan e Renault, Carlos Ghosn, ha rivolto un duro attacco alla casa automobilistica giapponese, ai procuratori e alla Corte distrettuale di Tokyo. Junichiro Hironaka, noto negli ambienti legali giapponesi come “il Rasoio”, ha affermato che le accuse contro il suo assistito, agli arresti dallo scorso novembre, non costituiscono reati ma una disputa interna a Nissan, e che la decisione di trattenere in carcere il suo assistito non è in linea con le norme internazionali. “Questa questione andava affrontata all’interno” di Nissan, ha dichiarato Hironaka nel corso di una conferenza stampa. Lo stile combattivo del nuovo avvocato di Ghosn contrasta con il basso profilo del suo precedente legale, Motonari Otsuru. (segue) (Git)