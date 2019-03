Giappone: nuove accuse a carico dell’ex presidente di Nissan Ghosn (5)

- Il principale avvocato difensore di Ghosn ha rinunciato all’incarico all’inizio di questo mese. L’ex procuratore Motonari Otsuru, che aveva guidato il team di legali di Ghosn sin dallo scorso novembre, ha rassegnato le dimissioni alla Corte distrettuale di Tokyo assieme al suo associato, Masato Oshikubo. Otsuru è stato sostituito da Junichiro Hironaka, un avvocato noto per i suoi successi in diversi casi di alto profilo. Hironaka è noto per aver difeso con successo Ichiro Ozawa, influente politico giapponese accusato di aver violato le norme sui finanziamenti politici, e Atsuko Muraki, ex funzionario governativo di alto grado accusato di coinvolgimento in uno scandalo sull’abuso del sistema di sconto postale (segue) (Git)