Giappone: nuove accuse a carico dell’ex presidente di Nissan Ghosn (6)

- Nelle scorse settimane Ghosn ha intrapreso una offensiva mediatica contro il caso edificato a suo carico dalla Procura distrettuale di Tokyo. Il manager 64enne ha concesso alla fine di gennaio le sue prime due interviste dal giorno del suo arresto, una al quotidiano “Nikkei” e una al francese “Les Echos”. Ghosn aveva già professato la propria innocenza in occasione della sua prima audizione pubblica in tribunale, all’inizio di gennaio; da allora, però, la Corte distrettuale di Tokyo ha bocciato per due volte la richiesta di rilascio su cauzione avanzata dai legali di Ghosn. (Git)