Cina-Vaticano: fonti stampa, Papa Francesco pronto a incontrare Xi Jinping (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’incontro tra il presidente cinese e il Pontefice dovesse concretizzarsi, sarebbe la prima volta che un leader della Repubblica Popolare Cinese incontra un Capo della Chiesa cattolica, e il primo incontro di Xi con il capo di uno Stato che non ha relazioni diplomatiche formali con la Cina. Secondo una seconda fonte vaticana, il Papa vorrebbe trasmettere il messaggio che Pechino non dovrebbe temere "sfiducia o ostilità" da parte della Santa Sede. Il Vaticano ha firmato un accordo preliminare con Pechino sulla nomina dei vescovi cinesi nel settembre dello scorso anno, e questo è considerato uno sviluppo importante nelle relazioni sino-vaticane, ma ha anche innescato controversie. Pechino ha interrotto le relazioni formali con il Vaticano nel 1951, e in quell’occasione ha espulso centinaia di sacerdoti e vescovi stranieri. (segue) (Cip)