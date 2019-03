Cina-Vaticano: fonti stampa, Papa Francesco pronto a incontrare Xi Jinping (3)

- Il ministero degli Esteri cinese ha formalmente annunciato oggi che il presidente Xi Jinoing intraprenderà un viaggio ufficiale in Europa questa settimana, e farà tappa in Italia, a Monaco e in Francia. La tappa di Xi a Roma è al cento dell’attenzione internazionale da settimane, perché dovrebbe culminare nella formale adesione dell’Italia all’iniziativa cinese della Nuova via della seta. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lu Kang, ha confermato che Xi sarà in Europa dal 21 al 26 marzo prossimi, ma non ha fornito indicazioni precise in merito all’agenda del capo dello Stato cinese. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha reagito la scorsa settimana all’annuncio della firma di un memorandum non vincolante sulla Nuova Via della seta tra Italia e Cina, affermando che l’Europa dovrebbe adottare un “approccio coordinato” alla Cina. (segue) (Cip)