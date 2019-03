Cina-Usa: incontro Trump-Xi potrebbe slittare a giugno (2)

- Il summit tra i presidenti di Stati Uniti e Cina, Donald Trump e Xi Jinping, che dovrebbe sancire il raggiungimento di un accordo commerciale tra i due paesi, non avverrà nel mese di marzo, contrariamente a quanto anticipato da media e fonti governative nelle scorse settimane. Lo ha dichiarato il segretario del Commercio Usa, Steven Mnuchin, durante una conferenza stampa a margine di una audizione della commissione Finanze del Senato federale usa. “C’è ancora molto lavoro da fare, ma siamo a nostro agio con la nostra posizione attuale”, ha detto Mnuchin. “Non credo ci sia nulla di significativamente differente sul fronte valutario rispetto a quanto circolato l’ultima volta”, ha aggiunto il segretario, riferendosi all’impegno verbale di Pechino a rinunciare a pratiche di svalutazione competitiva. Negli ultimi giorni il governo Usa è parso moderare gli entusiasmi in merito al raggiungimento di un’intesa tra i due paesi, nonostante i toni restino formalmente ottimistici. Dall’estensione della “tregua” negoziale, lo scorso 1° marzo, le delegazioni commerciali dei due paesi non hanno organizzato nuove sessioni negoziali. (segue) (Cip)